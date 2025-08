F1 : «J'ai hâte de partir», Lewis Hamilton est à bout !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il était toujours parvenu à figurer dans les points en raflant quelques victoires au passage depuis 2007. Pour la première fois, Lewis Hamilton a totalement échoué au Grand Prix de Hongrie en se classant seulement à la 12ème place. La fin d'un week-end noir au bord de l'usure mentale pour le Britannique qui a dit stop ce dimanche à Budapest.

«J’ai hâte de partir d’ici»

Ce dimanche, Lewis Hamilton a subi la course et a franchi le drapeau à damier à la 12ème position. Une triste première pour le Britannique qui avait toujours réussi à figurer dans la zone des points depuis ses débuts au Grand Prix de Hongrie en 2007. Rien que sur les cinq dernières éditions, Hamilton avait remporté celle de 2020 avant de finir deuxième en 2021 et 2022, pour les 4ème et 3ème place en 2023 ainsi que 2024. Une descente aux enfers qui laisse pratiquement sans voix le principal intéressé.

« Quand on a un feeling, on a un feeling. Il se passe beaucoup de choses en arrière-plan qui ne sont pas terribles. La course était plutôt mauvaise. Si je me voyais finir dans les points ? Non pas vraiment, j’étais bloqué où j’étais. Ah et pour Max oui... je me souviens. Je l’ai vu à la dernière minute et il était assez proche de ma roue arrière, alors j’ai essayé d’éviter le crash. Je suis comme hier, je suis juste content que le week-end soit terminé. Et j’ai hâte de partir d’ici ».