Marion Rousse, le clash familial !

Directrice du Tour de France des femmes et consultante pour France Télévisions, Marion Rousse a démarré sa carrière sur les routes en tant que cycliste professionnelle entre 2009 et 2015. La coureuse tricolore a dû aller à l’encontre du souhait de son paternel qui l’avait interdit de monter sur un vélo pendant son enfance. Elle raconte.

Au détour d’un échange avec Lou, la directrice du Tour de France des femmes depuis 2022 a retracé son parcours mouvementé dans le monde de la pédale rendu possible grâce à sa mère dans le plus grand des secrets. « Mon père m’a dit : « C’est hors de question. Du vélo, c’est trop dur. Tu es trop jeune et en plus tu es une femme ! Donc il est hors de question que tu en fasses ». Et comme j’étais déjà hyper bornée çà l’époque, avec l’aide de ma mère, je me suis inscrite en cachette et ma carrière était lancée ».

«On devait être 80 filles par terre et je devais être la première à tomber donc j’avais 30 filles sur moi»

Interrogée par Lou sur les dangers du vélo, Marion Rousse n’a pas caché que les progrès athlétiques et techniques pourraient engendrer des chutes plus récurrentes et plus spectaculaires que les siennes au fil de sa propre carrière au début des années 2010 chez Vienne Futuroscope et Lotto Soudal Ladies. « C’est un sport hyper dangereux le vélo, je me suis pris de belles pelles. Je me souviens d’une Coupe du monde en Chine et il y a eu une chute massive. On devait être 80 filles par terre et je devais être la première à tomber donc j’avais 30 filles sur moi. Maintenant, avec les vitesses qui sont de plus en plus excessives, malheureusement il y a de plus en plus de chutes qui font mal ».