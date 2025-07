Signature avec Mbappé : Record déjà battu, c’est légendaire !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est une effigie de Nike depuis des années désormais. La marque à virgule a sécurisé l’étoile montante du basket français Victor Wembanyama après avoir blindé la star tricolore du ballon rond. Au vu de la renommée grandissante de Léon Marchand depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024, Nike l’a rajouté à ses rangs la semaine dernière. Dès sa première dans les bassins avec son nouvel équipementier, Marchand a signé une performance historique.

« Ce n’est pas une déclaration. C’est une promesse. Fiers de se retrouver tous les trois, avec la même envie : continuer d’écrire le prochain chapitre de l’histoire du sport. Chez nous, en France, et partout dans le monde. Et crois-nous, ce n’est que le début . Kylian x Léon x Victor ». Voici le message publié sur Instagram la semaine dernière par Léon Marchand en collaboration avec Kylian Mbappé et Victor Wembanyama pour la signature du quadruple médaillé d’or olympique à Paris 2024 chez Nike.

«Ce n’est pas un record qui est égalé, c’est une seconde et quelque. J’ai un peu du mal à y croire» Il n’aura pas fallu attendre bien longtemps pour que ce nouveau partenariat porte ses fruits. Dès sa première compétition, et pas des moindres puisqu’il s’agit des championnats du monde, Léon Marchand a frappé le bassin de Singapour de sa foudre. Dès sa deuxième course, pour la demi-finale du 200 m 4 nages, le natif de Toulouse a brillé en pulvérisant le record de Ryan Lochte sur la distance au Mondial de 2011 à Shanghai (1’54’’00). 14 ans plus tard, Marchand a signé une performance légendaire en 1’52’’69 avant la grande finale de ce jeudi à 13h23 heure française. Signature chez Nike, entrée dans la légende pour Marchand qui n’en revenait pas vraiment après coup en zone mixte. « Pour moi, c’est une victoire. Surtout que ce n’est pas un record qui est égalé, c’est une seconde et quelque. J’ai un peu du mal à y croire quand même, 1’52 au 200 m 4 nages. Mais je suis trop content ».