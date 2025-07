Léon Marchand : La révélation inattendue de Kylian Mbappé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Pendant la première semaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand était sans contestation possible le hit de l'été des Français. Ses quatre médailles d'or en natation et le bronze décroché par équipe ont fait de lui une nouvelle référence olympique du sport tricolore. Tout bonnement bluffé par le nageur de Toulouse, Kylian Mbappé a fait un aveu en interview à L'Equipe Magazine.

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Wall Street Journal annonçait déjà la couleur au sujet de Léon Marchand en le désignant comme étant le « nouveau Michael Phelps » détenteur de 23 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze aux Jeux Olympiques. Référence mondiale de la natation, Phelps laisse donc son flambeau à Marchand, natif de Toulouse, qui a fait vibrer les spectateurs et téléspectateurs français pendant les JO de Paris 2024.

Léon Marchand : Médaille d'or sur médaille d'or avec records olympiques Dès les premiers jours de compétition, Léon Marchand raflait sa première des quatre médailles d'or de ces olympiades parisiennes sur 400 mètres quatre nages en établissant un nouveau record olympique par la même occasion. Par la suite, le 31 juillet, il en fait de même avec les 200 mètres papillon et 200 mètres brasse en seulement deux heures. Et à nouveau, Léon Marchand établissait deux records olympiques. Deux jours plus tard, la coqueluche des français complétait le Grand Chelem avec une nouvelle médaille d'or avec le 200 mètres quatre nages avec une fois encore : un record olympique à mettre à son actif.