Tour de France : Pari gagnant pour Marion Rousse ?

Le top départ du Tour de France des femmes a été donné ce samedi 26 juillet. Et jusqu'au 3 août prochain, Pauline Ferrand-Prévot se démenera pour finir le plus haut possible au classement général. La médaillée d'or olympique au cross-country est la favorite de Marion Rousse, directrice générale de l'épreuve, pour mettre un terme à une longue disette de 40 ans dans le vélo français.

Ces dernières semaines, Marion Rousse s'est longuement confiée à Ici Paris récemment à l'approche du coup d'envoi du Tour de France des femmes. La directrice générale de l'épreuve qui a entamé sa quatrième édition ce samedi 26 juillet entre Vannes et Plumelec pourrait enfin voir un cycliste français succéder à Bernard Hinault, dernier tricolore à avoir remporté un Tour de France il y a 40 ans de cela en 1985. « On attend un successeur à Bernard Hinault depuis tant d’années (ndlr 40 ans), qu’on se dit que ce sera peut-être chez les femmes qu’on va le trouver ».

«Gagner le Tour est un objectif sur 3 ans avec l’équipe» L'ancienne championne de France sur route en 2012, à la retraite depuis 2015, a parlé en tant que directrice du Tour en faisant allusion à Pauline Ferrand-Prévot. Pour rappel, l'année dernière dans le cadre des JO de Paris 2024, PFP raflait la médaille d'or en cross-country sur son VTT. Néanmoins, sa formation s'est faite par le vélo de route où elle a été championne du monde en 2014. La cycliste de 33 ans a fait son retour sur route avec une victoire au Paris-Roubaix cette année et son premier Tour de France des femmes. Un rêve devenu réalité comme révélé ces derniers jours avec comme objectif de prendre de l'expérience, mais de ne pas gagner forcément la Grande Boucle dès son premier essai. « Je suis curieuse de connaître mes limites et de voir ce que je peux faire. Gagner le Tour est un objectif sur 3 ans avec l’équipe. Cette année est celle de l’apprentissage. J’ai le droit de faire des erreurs cette année pour ne pas en commettre sur les deux prochaines ».