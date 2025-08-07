F1 - Ferrari-Hamilton : La terrible annonce...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la première saison de Lewis Hamilton est loin de se passez comme il l'imaginait, le Britannique semble totalement désabusé. Invité à commenter la situation, Jacques Villeneuve dresse un constat inquiétant, estimant que le septuple champion du monde n'est pas compatible avec Ferari.

Très affecté par sa situation chez Ferrari, Lewis Hamilton a eu des mots très durs ce week-end en Hongrie où il n'a pas décroché de points. « Je suis inutile, complètement inutile », lâchait le Britannique après la séance de qualifications avant d'ajouter que Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Une situation inquiétante pour le septuple champion du monde qui n'était jamais apparu aussi touché. Jacques Villeneuve estime que son adaptation chez Ferrari est ratée notamment à cause d'une importante différence culturelle.

Villeneuve inquiet pour Hamilton « Il vient d’un milieu complètement différent : des méthodes anglaises et allemandes. La confusion interne de Ferrari, même à la radio, ne facilite pas son adaptation. Il réalise maintenant à quel point tout est différent chez Ferrari. Hamilton pourra-t-il rebondir ? L’année prochaine sera la véritable confrontation avec Leclerc. Cette voiture n’a pas été conçue pour lui. Mais avec toute cette attention portée à son arrivée, force est de constater que cette première phase a été décevante. C’est vraiment surprenant de le voir aussi démoralisé. Il semble toujours y avoir une certaine confusion chez Ferrari concernant les décisions et la communication, même à la radio, et cela encore une fois, ne facilite pas son adaptation », explique le champion du monde 1997 dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.