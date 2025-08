F1 : Ferrari vire Hamilton, l'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté cette saison, Lewis Hamilton semble même totalement résigné comme en témoignent ses récentes déclarations au sujet de sa motivation et de son avenir. A tel point que Bernie Ecclestone pense désormais que Ferrari doit songer à se séparer du septuple champion du monde compte tenu du fait que l'association entre deux mythes de la F1 ne fonctionne pas.

« Je suis inutile, complètement inutile ». Voilà les mots très forts lâchés par Lewis Hamilton après la séance de qualifications du Grand Prix de Hongrie samedi. Eliminé en Q2 pendant que son coéquipier Charles Leclerc arrachait la pole position, le septuple champion du monde estimer même que Ferrari « devrait probablement changer de pilote. » Visiblement très affecté par la situation, Lewis Hamilton avoue que la Scuderia aurait tout intérêt à la remplacer. Et pour Bernie Ecclestone, Frédéric Vasseur a bien intérêt à se séparer du septuple champion du monde pour trouver un nouveau pilote.

Ecclestone recommande à Ferrari de virer Hamilton ! « Si j’étais Lewis, je dirais à Ferrari que je veux être payé intégralement pour mon contrat. Ils l’ont recruté parce qu’ils pensaient qu’il pouvait faire le travail. "Ça ne fonctionne pas, alors je peux céder ma place si vous le souhaitez", c’est l’arrangement. Ça pourrait convenir aux deux parties. Je ne voudrais pas qu’il arrive malheur à Lewis. Il ne se bat pas pour un titre mondial et il est à un stade de sa vie où ça ne vaudrait pas la peine qu’il passe deux ans alité avec une fracture du dos ou autre problème. Il n’a plus besoin de prendre de risques. Il a remporté sept titres mondiaux et c’est largement suffisant. Hamilton est statistiquement le pilote le plus titré de la F1, avec sept titres mondiaux et plus de 100 victoires », lâche l'ancien grand patron de la F1 dans une interview accordée au Daily Mail, avant de poursuivre.