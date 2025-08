F1 - Ferrari : Gros «problème» avec Lewis Hamilton !

Lewis Hamilton avait très certainement rêvé de mieux pour sa première année chez Ferrari. Le septuple champion du monde peine à prendre en main sa voiture, et cela se ressent sur ses résultats. Le problème du pilote de 40 ans au sein de la Scuderia semble néanmoins avoir enfin été identifié.

«Souvent, il se heurte à ce problème précis»

« C’est exactement ce avec quoi il lutte. On le voit quand il essaie de négocier les virages 6 et 7 : un tour sur deux, on a l’impression qu’il va avoir un moment de perte de contrôle, et cela engendre des incohérences. Souvent, il se heurte à ce problème précis. Le souci, c’est que si vous dites : ‘D’accord, il y a une instabilité arrière en fin de freinage, relevons l’avant de la voiture pour réduire la plongée’, tout ce que vous ferez alors, c’est créer beaucoup de sous-virage, donc ce n’est pas envisageable. Puis vous vous dites : ‘Mettons un ressort avant plus rigide’, et ça non plus, ça ne marche pas. Donc tout ce qu’ils font pour l’aider à résoudre ce problème risque en fait d’aggraver l’avant de la voiture et de la rendre plus lente s’il doit ensuite la piloter comme Charles Leclerc. Voilà le dilemme auquel ils sont confrontés » a ensuite ajouté Sam Bird. À voir maintenant si Lewis Hamilton corrigera le tir après la pause estivale.