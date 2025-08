F1 : Red Bull répond à Verstappen, ça chauffe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après sa neuvième place en Hongrie, Max Verstappen s'est montré assez défaitiste pour la suite de la saison, assurant non seulement qu'il n'était plus en course pour le titre, mais surtout, qu'il ne serait plus capable de battre pour une victoire. ais Laurent Mekies n'est pas de cet avis et veut rester optimiste.

Cela semble désormais se concrétiser, Max Verstappen ne remportera pas de cinquième titre consécutif. C'est le Néerlandais lui-même qui l'a reconnu après sa neuvième place en Hongrie. « Heureusement, j’ai quand même gagné deux courses, mais c’est difficile », concédait Max Verstappen ce week-end, comme l'aveu qu'il n'était même plus en mesure de remporter la moindre course face au McLaren. Mais Laurent Mekies, nouveau patron de Red Bull, n'est pas de cet avis.

Mekies répond à Verstappen « Ce fut un week-end difficile. Je ne pense pas que ce que vous avez vu ce week-end reflète le véritable potentiel de la voiture. Nous acceptons le fait que nous ne sommes probablement pas très performants sur des circuits comme celui-ci, mais ce que nous avons vu en Hongrie était exceptionnel. Donc, si vous regardez bien, il ne fait aucun doute que McLaren est plus rapide, mais regardez Spa, Max a réussi à se battre samedi et à surprendre tout le monde lors du sprint. Alors, attendons de voir. La saison est encore très longue. Même si le développement de la voiture va fortement ralentir ou être réduit au minimum à partir de maintenant, nous avons encore beaucoup à apprendre, comme l’a montré ce week-end », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.