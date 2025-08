F1 : Lewis Hamilton, le terrible aveu...

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur d'un week-end à nouveau très compliqué, Lewis Hamilton n'a pas manqué d'afficher sa détresse et son mal-être chez Ferrari, au point de s'estimer «inutile» pour la Scuderia. Des déclarations qui n'ont pas manqué d'interroger sur sa motivation ainsi que sur son avenir. Bernie Ecclestone estime d'ailleurs que le septuple champion du monde est fatigué.

Impliqué de la transfert du siècle, Lewis Hamilton ne devait pas s'attendre à une pareille situation pour ses débuts chez Ferrari. Et pour cause, le Britannique court après son premier podium en course, et enchaîne les performances décevantes. Auteur d'une grosse erreur en qualifications à Spa, le Britannique s'était brillamment rattrapé le dimanche signant une folle remontée. Mais en Hongrie dimanche, Lewis Hamilton n'a pas réussi à compenser son samedi raté puisqu'il n'a terminé que douzième en course.