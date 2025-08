F1 - Red Bull : Verstappen annonce une catastrophe !

Le Grand Prix de Hongrie n’a pas souri à Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a terminé à la 9e place et a donc laissé filer de précieux points dans la course au titre. Le Néerlandais n’a d’ailleurs pas mâché ses mots au moment de décrire le week-end qu’il a vécu, le qualifiant de catastrophique.

« Honnêtement, je n’ai rien à dire. Le week-end a été catastrophique, mais on s’y attendait » a lancé le pilote de 27 ans dans des propos rapportés par F1i. « Je reste toujours assez neutre à ce sujet. Je ne veux être ni trop optimiste ni trop pessimiste. Heureusement, j’ai quand même gagné deux courses, mais c’est difficile. Il faut aussi reconnaître que McLaren fait un travail fantastique. Compte tenu de nos problèmes, ce n’est pas une surprise. J’ai obtenu de très bons résultats ces quatre dernières années. Le succès est une question de temps » a-t-il également ajouté après la course.

Un cinquième titre «impossible» à décrocher pour Verstappen ?

Red Bull estime toutefois que la saison est déjà terminée pour Max Verstappen, Oscar Piastri et Lando Norris ayant une bien trop grande avance désormais. « Un cinquième titre pour Max ? C’est impossible. Absolument impossible. Les pneus ne fonctionnaient pas. Mais je pense que ce n’était un souci qu’ici, et cela ne se reproduira plus si nos soupçons sur la cause se confirment. Je ne m’attends pas à ce que cela se reproduise lors des courses après la pause estivale. [...] Au premier arrêt, les pneus étaient usés, et au deuxième, nous pensions pouvoir dépasser - mais comme nous l’avons vu pendant quelques tours, oui, la vitesse était là, mais ensuite, c’était fini » a confié Helmut Marko. À voir maintenant si Max Verstappen saura redresser la barre après la pause estivale.