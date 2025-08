F1 - Verstappen : La séparation qui régale McLaren !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que leurs rapports ont parfois été tendus, Zak Brown s’est réjoui d’avoir vu Red Bull se séparer de Christian Horner, directeur de l’écurie autrichienne depuis ses débuts en Formule 1. Le patron de McLaren estime que les relations seront bien plus saines avec Laurent Mekies, quelqu’un dont il est « fan ».

« On va être dans une meilleure situation »

« C'est allé trop loin. Il y aura toujours de la politique en F1 - essayer de faire interdire les ailerons flexibles, ce genre de choses - mais quand on commence à entrer dans des accusations frivoles, là, ça va trop loin. Si je regarde la grille aujourd'hui, je nous vois nous battre politiquement de manière intense, mais les limites ne sont pas dépassées, alors qu'elles l'ont été auparavant. Il y aura toujours de la politique en F1 - essayer de faire interdire les ailerons flexibles, ce genre de choses - mais quand on commence à entrer dans des accusations frivoles, là, ça va trop loin. Si je regarde la grille aujourd'hui, je nous vois nous battre politiquement de manière intense, mais les limites ne sont pas dépassées, alors qu'elles l'ont été auparavant. On va être dans une meilleure situation, un peu plus unis, avec un peu plus de confiance dans le fait que, même si on se bat sur la piste, on peut avoir une discussion sur ce qui est bon pour le sport en dehors, sans que ce soit manipulé à des fins politiques ou sorti de son contexte », a déclaré Zak Brown.