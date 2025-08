F1 - Départ d’Hamilton : Ferrari fait une annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un week-end encore une fois très compliqué, Lewis Hamilton a eu des propos inquiétants, s'estimant même «inutile», au point d'estimer que Ferrari «devrait probablement changer de pilote». Le septuple champion du monde traverse donc une période très délicate, mais Frédéric Vasseur s'est montré globalement rassurant quant aux ambitions de son pilote.

Qui aurait pu penser qu'après quelques mois seulement le mariage entre le pilote le plus titré de tous les temps et l'écurie la plus iconique de l'histoire de la F1 tournerait aussi mal ? Le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari avait effectivement suscité un enthousiasme démesuré. Un enthousiasme à la hauteur de la déception de cette première partie de saison durant laquelle le Britannique n'a jamais réussi à réellement performer. Après avoir commis une grosse erreur en qualifications à Spa, avant de sauveur son week-end avec une magnifique course et une remontée fantastique. Mais en Hongrie, Lewis Hamilton est retombé dans ses travers. Eliminé en Q2 samedi, pendant que Charles Leclerc signait la pole, le Britannique a eu des mots très forts après la séance de qualifications se jugeant « inutile » pour Ferrari qui « devrait probablement changer de pilote » selon ses propres mots. Seulement douzième en course, Lewis Hamilton n'était pas plus enjoué dimanche assurant que la situation est « pareille » que la vieille.

Vasseur monte au créneau pour Hamilton Une situation évoquée par Frédéric Vasseur, et le patron de Ferrari n'envisage évidemment pas de remplace Lewis Hamilton pour le moment. « Il est exigeant. Mais c’est aussi pour cela qu’il est septuple champion du monde, il est exigeant avec l’équipe, avec la voiture, avec les ingénieurs, avec les mécaniciens, avec moi aussi. Mais avant tout, il est très exigeant avec lui-même. Ça a toujours été une bonne motivation pour lui. La principale raison de la performance. C’est sûr, quand on est septuple champion du monde et que son coéquipier est en pole position, et qu’on est éliminé en Q2, c’est une situation difficile. Mais on peut aussi regarder de plus près, il était devant Charles en Q1, sur le premier train de pneus, il était à un dixième en Q2. Et comme je l’avais dit, nous n’étions pas loin d’avoir les deux voitures éliminées en Q2. Et le résultat est que Charles est capable de faire la pole position, mais honnêtement, l’écart n’était pas de 1,2 seconde », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.