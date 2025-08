F1 : Furieux, Charles Leclerc règle ses comptes à la télévision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Charles Leclerc avait signé une pole position à la surprise générale, la sienne y compris, samedi à Budapest. Pour ce Grand Prix de Hongrie, le pilote monégasque a craqué à la radio en raison d'une décision tactique de Ferrari qui lui a coûté l'unique victoire qu'il pouvait espérer cette saison.

Sur le podium en Belgique, en Autriche, en Espagne, à Monaco et en Arabie saoudite, Charles Leclerc avait la possibilité de remporter son premier Grand Prix ce dimanche sur le Hungaroring de Budapest. Le pilote monégasque avait arraché à sa grande surprise la pole position samedi au terme de la 3ème séance de qualification et a su la conserver au premier virage du circuit au départ de ce Grand Prix de Formule 1 devant Oscar Piastri.

«Vous aviez juste à m’écouter ! J’aurais trouvé d’autres solutions» Pendant la course, une décision prise par Ferrari a particulièrement agacé Charles Leclerc. Après avoir été dépassé par Lando Norris et Oscar Piastri, le pilote de la Scuderia s'en est verbalement pris à son ingénieur de course à la radio. « C’est incroyablement frustrant. On a perdu tant de compétitivité, vous aviez juste à m’écouter ! J’aurais trouvé d’autres solutions pour récupérer tout ça. C’est un miracle si on termine sur le podium ». Et l'instinct de Leclerc ne l'a pas trahi puisqu'il a fini par être déposé par George Russell, qu'il n'a pas vraiment voulu laisser passer écopant d'une pénalité de 5 secondes pour conduite dangereuse.