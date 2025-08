F1 - Lewis Hamilton : Ferrari règle ses comptes !

La saison 2025 n’est pas vraiment une réussite pour Lewis Hamilton. Pour sa première année chez Ferrari, le septuple champion du monde fait face à quelques difficultés avec sa voiture. Le Britannique fait donc l’objet de quelques critiques, auxquelles Frédéric Vasseur n’a pas hésité à répondre pour défendre le pilote de 40 ans.

« Lewis Hamilton en perte de vitesse ? Je crois que c’était la semaine dernière que vous aviez dit qu’il avait fait une course fantastique, non ? On a sous-performé en Belgique ? Je pense que c’est aussi vrai pour Red Bull. C’est vrai pour Mercedes. Je ne pense pas que Mercedes ou Red Bull visaient la quatrième place. Je pense que nous sommes tous là pour gagner, tous là pour nous battre, tous là pour faire de notre mieux. Cette année, McLaren a été meilleure que nous » a d’abord lancé le Team Principal de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Il n’est pas nécessaire de comparer la 1re et la 12e place»

« Pour en revenir à Lewis. Oui, il est préférable de partir de la pole à Budapest que de la 12e place, c’est sûr, mais je pense que l’analyse est bonne : il n’est pas nécessaire de comparer la 1re et la 12e place, il faut comparer cela au dixième de seconde en Q2 qu’il y avait entre lui et Charles. C’est surtout là le problème, car Charles n’était pas loin d’être éliminé en Q2, et nous devons garder cela à l’esprit dans notre analyse de la journée. Mais c’est comme ça, et nous devons collectivement faire mieux pour ne pas être exposés en Q1 ou en Q2. Et le fait que nous ayons dû utiliser un deuxième jeu de pneus neufs en Q1 n’était pas non plus un bon début de séance, car ensuite vous n’avez qu’un seul jeu en Q2 et c’est beaucoup plus difficile » a ensuite ajouté Frédéric Vasseur. Le message est passé.