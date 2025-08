F1 - Transfert de Verstappen : Red Bull promet du lourd !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Jeudi, Max Verstappen a créé la sensation en officialisant le fait qu’il resterait chez Red Bull la saison prochaine. Un gros soulagement pour l’écurie autrichienne, qui travaille déjà sur la conception finale de sa monoplace de 2026. Pour Helmut Marko, les progrès effectués sur ce gros chantier sont déjà positifs.

Verstappen va rester chez Red Bull

« Pour moi, cela a toujours été très clair, et cela le restera pour l'année prochaine. Je discute déjà avec l'équipe des projets, des changements que nous voulons apporter l'année prochaine, ce qui signifie que je resterai dans l'équipe l'année prochaine et que si mon bateau est à côté de celui de Toto, alors il sera à côté de celui de Toto. On peut avoir une relation personnelle avec quelqu'un même si on n'a pas de relation professionnelle avec cette personne », a ainsi confié Max Verstappen. De son côté, Helmut Marko se dit déjà confiant pour la conception de la monoplace de 2026, qui sera donc pilotée par « Super Max ».