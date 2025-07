F1 - Red Bull : Verstappen confirme, c’est terminé !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce jeudi, avant le Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a décidé de mettre fin aux rumeurs à propos de son avenir. Annoncé sur le départ, notamment vers Mercedes, et après plusieurs semaines de spéculations, le quadruple champion du monde a annoncé qu’il resterait chez Red Bull la saison prochaine.

Le feuilleton Max Verstappen est terminé. Alors que son avenir fait beaucoup parler depuis plusieurs semaines maintenant, le Néerlandais a décidé de mettre fin aux rumeurs ce jeudi, juste avant le Grand Prix de Hongrie. Face aux médias, le quadruple champion du monde en titre a annoncé qu’il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine, où il est sous contrat jusqu’en 2028.

« Je resterai dans l'équipe l'année prochaine » « Le problème, c'est que les gens tergiversent tellement tout au long de la saison, alors que la seule personne qui peut ou devrait réellement parler ne parle pas. C'est moi, et je le fais exprès, car cela n'a aucun sens de commencer à lancer des choses partout, et cela devrait être la même chose pour tout le monde. Certaines personnes aiment semer la zizanie, d'autres aiment créer des drames, mais pour moi, cela a toujours été très clair, et cela le restera pour l'année prochaine. Je discute déjà avec l'équipe des projets, des changements que nous voulons apporter l'année prochaine, ce qui signifie que je resterai dans l'équipe l'année prochaine et que si mon bateau est à côté de celui de Toto, alors il sera à côté de celui de Toto. On peut avoir une relation personnelle avec quelqu'un même si on n'a pas de relation professionnelle avec cette personne », a déclaré Max Verstappen.