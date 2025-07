F1 - Ferrari : Signature officiel, Lewis Hamilton va adorer !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est une officialisation qui n'était pas réellement attendue. En effet, alors que ces dernières semaines la tendance était plutôt à un départ, Frédéric Vasseur a finalement prolongé son contrat en tant que Team Principal chez Ferrari. Une annonce qui devrait réjouir Lewis Hamilton, qui n'a jamais caché sa proximité avec le dirigeant français.

Ces dernières semaines, la presse italienne avait révélé à plusieurs reprises que l'avenir de Frédéric Vasseur chez Ferrari semblait s'inscrire en pointillés. Et pourtant, la Scuderia a pris tout le monde de court en officialisant la prolongation de son Team Principal. « La Scuderia Ferrari HP a le plaisir d'annoncer qu'elle a prolongé, par un contrat pluriannuel, son accord avec Fred Vasseur, qui restera directeur de l'écurie Scuderia Ferrari HP pour les prochaines saisons de Formule 1 », précise le communiqué officiel de Ferrari. Une annonce qui devrait soulager Lewis Hamilton, très proche de Frédéric Vasseur, et qui n'a jamais caché qu'il était l'une des raisons de sa signature chez Ferrari. Benedetto Vigna, grand patron de Ferrari, justifie d'ailleurs son choix.

Frédéric Vasseur prolonge chez Ferrari « Aujourd'hui, nous voulons reconnaître ce qui a été accompli et nous engager à atteindre les objectifs qui restent à réaliser. Cela reflète notre confiance dans le leadership de Fred, une confiance qui repose sur une ambition commune, des attentes mutuelles et des responsabilités claires. Nous allons de l'avant avec détermination et concentration, unis dans notre quête du niveau de performance que Ferrari doit viser », lâche le CEO de Ferrari dans le communiqué officiel de l'écurie.