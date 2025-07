F1 - Verstappen : La décision radicale de Red Bull !

Il y a quelques semaines, Red Bull a pris une décision radicale. L’écurie autrichienne s’est séparée de Christian Horner, son Team Principal historique, pour le remplacer par Laurent Mekies. Helmut Marko a d’ailleurs laissé sous-entendre que les performances de Max Verstappen avaient conduit la direction de l’équipe à faire ce choix.

Red Bull a pris une décision qui en a étonné plus d’un il y a quelques jours. En difficulté cette saison face à McLaren , l’écurie autrichienne s’est séparée de son Team Principal historique Christian Horner . Le dirigeant britannique a été remplacé par le Français Laurent Mekies , qui officiait chez Racing Bulls . Helmut Marko a d’ailleurs sous-entendu que les performances notamment de Max Verstappen avaient joué un rôle dans l’éviction de Christian Horner .

« La décision a été prise par la direction, c’est-à-dire Oliver Mintzlaff. Nous en avons informé Christian Horner à Londres. Nous l’avons également remercié officiellement pour ses 20 ans de service et ses huit titres mondiaux. C’est le résultat de divers facteurs. Mais avant tout, les performances n’étaient pas tout à fait à la hauteur » a confié le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only.

Coup de tonnerre chez Red Bull, c'est déjà validé ?

Il faut dire que Max Verstappen était confronté à de sérieuses galères au volant de sa monoplace en début de saison. Le Néerlandais n’était pas en mesure de concurrencer les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Sous les ordres de Christian Horner, Red Bull semblait avoir perdu la formule gagnante. Craignant sans doute que le quadruple champion du monde puisse activer sa clause de sortie si la barre n’est pas redressée rapidement, l’écurie autrichienne a décidé de miser sur Laurent Mekies pour entamer un nouveau cycle. Et ce changement semble porter ses fruits, notamment avec la victoire de Max Verstappen lors du Sprint du Grand Prix de Belgique. Le pilote de 27 ans n’est d’ailleurs plus en mesure d’activer sa clause puisqu’il est assuré de terminer dans le Top 3 avant la trêve estivale.