F1 - Verstappen : C’est terminé, l’annonce choc !

Cette fois-ci, c'est terminé. Après une anonyme neuvième place au Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a confirmé de façon définitive qu'il n'était plus en mesure de jouer le titre face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. Un avis qui est d'ailleurs confirmé par Helmut Marko, dirigeant chez Red Bull.

Pour Verstappen, c'est terminé

« C’est impossible. Absolument impossible », lance-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre en évoquant les problèmes de Max Verstappen en Hongrie : « Les pneus ne fonctionnaient pas. Mais je pense que ce n’était un souci qu’ici, et cela ne se reproduira plus si nos soupçons sur la cause se confirment. Je ne m’attends pas à ce que cela se reproduise lors des courses après la pause estivale. Un seul arrêt aurait été préférable, car les dépassements étaient vraiment difficiles. Alors peut-être sixième ou cinquième, mais la vitesse… c’est drôle, deux ou trois tours plus tard, il faisait les mêmes tours que les leaders – mais nous pensons savoir ce qui s’est passé. Au premier arrêt, les pneus étaient usés, et au deuxième, nous pensions pouvoir dépasser – mais comme nous l’avons vu pendant quelques tours, oui, la vitesse était là, mais ensuite, c’était fini ».