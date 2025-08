Transfert de Verstappen : La grande révélation de Mercedes !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Max Verstappen a lui-même mis fin aux spéculations entourant son avenir ces dernières semaines chez Red Bull. Face à la presse dans le cadre du Grand Prix de Hongrie qui s’est déroulé le 3 août dernier à Budapest, le champion du monde aux quatre couronnes a annoncé poursuivre son aventure dans l’écurie autrichienne où il est contractuellement lié jusqu’en 2028. L’occasion pour Toto Wolff, patron de l’écurie Mercedes, d’affirmer avoir tenté sa chance en coulisses.

«L'avenir de Max était devenu incertain, et c'est pour ça que nous avions décidé de parler avec lui»

Team Principal de Mercedes, Toto Wolff n’a pas dissimulé le fait d’avoir discuté avec Max Verstappen au sujet de sa potentielle disponibilité sur le marché des pilotes afin de l’accueillir au sein de l’écurie allemande. Et ce, bien que Wolff affirme être aux anges avec son couple de pilotes George Russell et Kimi Antonelli. « L'avenir de Max était devenu incertain, et c'est pour ça que nous avions décidé de parler avec lui. J'ai toujours dit que j'étais heureux de mon équipe, avec George Russell et Kimi Antonelli. J'ai toujours été clair avec George : il serait resté avec nous à 90%, mais j'avais besoin de parler avec Verstappen. Maintenant que la situation est claire, tout peut revenir à la normale ». a confié Toto Wolff en entrevue avec la Gazzetta dello Sport et dans des propos relayés par Eurosport.