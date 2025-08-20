L’UBB fait vivre un calvaire à Antoine Dupont !

Finaliste malheureux des deux dernières éditions du Top 14, l'UBB est passé tout proche de l'exploit avec une finale d'anthologie en juin dernier face au Stade Toulousain. Et Antoine Dupont, qui était absent pour ce grand choc en raison de sa blessure au genou, avoue avoir vécu un calvaire depuis les tribunes...
Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait donc assisté depuis les tribunes à la grande finale de Top 14 le 28 juin dernier contre l'UBB, avec un scénario historique marqué notamment par une prolongation sous haute tension (39-33). Et Dupont semble avoir très mal vécu ce moment au cours duquel il se sentait impuissant.
« C'était dur à vivre... »
Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet, le capitaine du XV de France s'était lâché sur cette finale contre l'UBB : « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé », confie Antoine Dupont, qui semble donc avoir vécu un calvaire jusqu'à la libération au coup de sifflet final, synonyme de titre de champion de France pour le Stade Toulousain. Et même s'il n'a pas disputé cette finale, il se sent pleinement champion : « Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison ».
Dupont parmi les grands joueurs historiques de Toulouse
Antoine Dupont compte donc désormais 7 titres majeurs avec Toulouse (5 Brennus et 2 Coupes des champions) et ne rougit pas de ce palmarès XXL : « Oui, on commence à venir titiller les plus gros palmarès du club. Mais il faut quand même se rappeler que c'était bien plus facile à leur époque ! Faire de notre génération la plus titrée de l'histoire du club est un challenge qui nous motive parce qu'on sent qu'on a l'équipe pour réussir de grandes choses, et pas qu'une fois. La saison où on ne remporte rien, en 2022, avait été très dure à digérer, parce qu'on savait qu'on n'avait pas joué à notre niveau et que c'était du gâchis », poursuit la star des Bleus.