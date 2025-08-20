L’UBB fait vivre un calvaire à Antoine Dupont !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Finaliste malheureux des deux dernières éditions du Top 14, l'UBB est passé tout proche de l'exploit avec une finale d'anthologie en juin dernier face au Stade Toulousain. Et Antoine Dupont, qui était absent pour ce grand choc en raison de sa blessure au genou, avoue avoir vécu un calvaire depuis les tribunes...

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit en mars dernier avec le XV de France durant le Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont ne reprendra pas la compétition avant le mois de novembre prochain. Le demi de mêlée du Stade Toulousain avait donc assisté depuis les tribunes à la grande finale de Top 14 le 28 juin dernier contre l'UBB, avec un scénario historique marqué notamment par une prolongation sous haute tension (39-33). Et Dupont semble avoir très mal vécu ce moment au cours duquel il se sentait impuissant.

« C'était dur à vivre... » Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet, le capitaine du XV de France s'était lâché sur cette finale contre l'UBB : « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé », confie Antoine Dupont, qui semble donc avoir vécu un calvaire jusqu'à la libération au coup de sifflet final, synonyme de titre de champion de France pour le Stade Toulousain. Et même s'il n'a pas disputé cette finale, il se sent pleinement champion : « Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison ».