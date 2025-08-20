Après Dupont, Ntamack peut dégouter Christophe Urios !

Axel Cornic

Après son passage à 7 pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, Antoine Dupont avait fait des retours tonitruants en Top 14 contre l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios, en marquant un triplé en une dizaine de minutes. Et son coéquipier Romain Ntamack pourrait bien suivre ses traces, après avoir subi une légère opération au genou lors de l’intersaison.

Tout le monde annonçait la défaite du Stade Toulousain. Sans Antoine Dupont, Peato Mauvaka ainsi que plusieurs cadres et avec un Romain Ntamack sur une jambe, jamais les Haut-garonnais ont semblé aussi prenables. Surtout qu’en face, l’UBB réalisait l’une des meilleures saisons de son histoire ! Mais comme souvent, le rugby se joue à quinze contre quinze et à la fin, ce sont les Toulousains qui gagnent.

Ntamack de retour plus tôt que prévu ? Les hommes d’Ugo Mola ont soulevé leur troisième Bouclier de Brennus consécutif, confirmant donc leur hégémonie sur le rugby français. Mais ce n’est pas terminé, puisqu’ils semblent bien décidés à ne pas lâcher ce morceau de bois ! La saison qui approche s’annonce une nouvelle fois riche en succès pour le Stade Toulousain, qui devra toutefois gérer des premières journées de Top 14 assez délicate. Toujours pas de Dupont ou de Mauvaka, mas également pas de Santiago Chocobares et Juan Cruz Mallia, pris par la sélection argentine. Mais qu’en sera-t-il de Romain Ntamack ?