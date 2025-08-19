Christophe Urios réclame sa signature, il sort du silence !

En cette intersaison, l'ASM Clermont a également accueilli du renfort au sein de son staff. En effet, à la demande de Christophe Urios, un préparateur mental est désormais avec le groupe. Antoine Couhert est ainsi aux côtés des Clermontois et il en a d'ailleurs dit plus sur les coulisses de son arrivée à l'ASM et de son rôle.
Désormais, dans le sport, on a de plus en plus recours à un préparateur mental. Du côté de l'ASM Clermont, on ne va pas y échapper pour la saison à venir. En effet, afin que ses joueurs soient le plus équipés pour performer sur le terrain, Christophe Urios avait décidé de réclamer l'arrivée d'un préparateur mental. L'entraîneur clermontois a alors eu ce qu'il voulait avec l'arrivée d'Antoine Couhert au sein de son staff à l'ASM.
« C'est la conséquence d'une réflexion menée par Christophe Urios »
Interrogé par La Montagne, Antoine Couhert a d'ailleurs évoqué comment il s'est retrouvé à intégrer le staff de l'ASM Clermont. « Comment j'ai intégré le staff de l'ASM Clermont ? J'ai intégré le staff le 1er juillet en tant que préparateur mental. C'est la conséquence d'une réflexion menée par Christophe Urios dans sa logique de développement à l'ASM. Avec son staff, il a exprimé le souhait de développer cet aspect-là. C'est la première qu'il le fait en club avec quelqu'un sous contrat. J'ai l'avantage de bien connaitre certains joueurs puisqu'ils viennent du centre de formation. J'ai pu garder un lien avec eux depuis plusieurs années », a-t-il expliqué.
« Mon rôle, c'est d'optimiser les compétences mentales »
Et pour ce qui est de rôle aux côtés de Christophe Urios à Clermont, Antoine Couhert a confié : « Je suis un facilitateur de lien entre le staff et les joueurs ? Non, pas du totu. Le facilitateur c'est Christophe (Urios). C'est lui le manager, le garant du cadre et du fonctionnement. Moi je suis là en tant que support, pour que les joueurs se sentent bien mentalement et qu'ils puissent exprimer pleinement leur niveau et leur performance et que le staff soit lié aux joueurs dans le quotidien et la performance. Mon rôle, c'est d'optimiser les compétences mentales ».