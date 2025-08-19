Christophe Urios réclame sa signature, il sort du silence !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En cette intersaison, l'ASM Clermont a également accueilli du renfort au sein de son staff. En effet, à la demande de Christophe Urios, un préparateur mental est désormais avec le groupe. Antoine Couhert est ainsi aux côtés des Clermontois et il en a d'ailleurs dit plus sur les coulisses de son arrivée à l'ASM et de son rôle.

Désormais, dans le sport, on a de plus en plus recours à un préparateur mental. Du côté de l'ASM Clermont, on ne va pas y échapper pour la saison à venir. En effet, afin que ses joueurs soient le plus équipés pour performer sur le terrain, Christophe Urios avait décidé de réclamer l'arrivée d'un préparateur mental. L'entraîneur clermontois a alors eu ce qu'il voulait avec l'arrivée d'Antoine Couhert au sein de son staff à l'ASM.

« C'est la conséquence d'une réflexion menée par Christophe Urios » Interrogé par La Montagne, Antoine Couhert a d'ailleurs évoqué comment il s'est retrouvé à intégrer le staff de l'ASM Clermont. « Comment j'ai intégré le staff de l'ASM Clermont ? J'ai intégré le staff le 1er juillet en tant que préparateur mental. C'est la conséquence d'une réflexion menée par Christophe Urios dans sa logique de développement à l'ASM. Avec son staff, il a exprimé le souhait de développer cet aspect-là. C'est la première qu'il le fait en club avec quelqu'un sous contrat. J'ai l'avantage de bien connaitre certains joueurs puisqu'ils viennent du centre de formation. J'ai pu garder un lien avec eux depuis plusieurs années », a-t-il expliqué.