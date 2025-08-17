Christophe Urios : Les transferts qui le font halluciner !

Pierrick Levallet

Après une saison 2024-2025 mitigée, marquée par des résultats en dents de scie, Christophe Urios a décidé d’apporter quelques changements à son ASM Clermont Auvergne. Le manager de 59 ans a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par certaines recrues estivales, qui se sont rapidement montrées à leur avantage lors de la pré-saison.

La saison 2024-2025 a été mitigée pour l’ASM Clermont Auvergne. Le club clermontois a connu des résultats en dents de scie. Christophe Urios a d’ailleurs regretté cela, et a estimé que cette irrégularité avait grandement fait défaut à son équipe. Le manager de 59 ans a alors cherché à remédier à ce problème pendant la pré-saison. Le coach de l’ASM Clermont Auvergne en a également profité pour mieux profiter ses recrues de l’été, le club clermontois ayant accueilli sept nouveaux joueurs. Christophe Urios a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par certains renforts.

«On a l’impression que certains sont là depuis six mois» « Oui, tout le monde est arrivé, et leur comportement me satisfait. C’est à l’image de notre groupe sur ces trois premières semaines : les anciens ont montré la voie dans l’entraînement, parce que franchement, c’était très dur. Il n’y en a pas eu qu’à brancher, et puis les Vulcains nous ont énormément aidés à intégrer les gars. On a l’impression que certains sont là depuis six mois, quoi. Ils ont bien mérité cette semaine off, avant le départ pour notre stage au Chambon-sur-Lignon le 17 août où nous réintégrerons nos internationaux » a confié l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne dans un entretien accordé à Midi Olympique.