Christophe Urios : Les transferts qui le font halluciner !

Après une saison 2024-2025 mitigée, marquée par des résultats en dents de scie, Christophe Urios a décidé d’apporter quelques changements à son ASM Clermont Auvergne. Le manager de 59 ans a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par certaines recrues estivales, qui se sont rapidement montrées à leur avantage lors de la pré-saison.
La saison 2024-2025 a été mitigée pour l’ASM Clermont Auvergne. Le club clermontois a connu des résultats en dents de scie. Christophe Urios a d’ailleurs regretté cela, et a estimé que cette irrégularité avait grandement fait défaut à son équipe. Le manager de 59 ans a alors cherché à remédier à ce problème pendant la pré-saison. Le coach de l’ASM Clermont Auvergne en a également profité pour mieux profiter ses recrues de l’été, le club clermontois ayant accueilli sept nouveaux joueurs. Christophe Urios a d’ailleurs avoué avoir été impressionné par certains renforts.
«On a l’impression que certains sont là depuis six mois»
« Oui, tout le monde est arrivé, et leur comportement me satisfait. C’est à l’image de notre groupe sur ces trois premières semaines : les anciens ont montré la voie dans l’entraînement, parce que franchement, c’était très dur. Il n’y en a pas eu qu’à brancher, et puis les Vulcains nous ont énormément aidés à intégrer les gars. On a l’impression que certains sont là depuis six mois, quoi. Ils ont bien mérité cette semaine off, avant le départ pour notre stage au Chambon-sur-Lignon le 17 août où nous réintégrerons nos internationaux » a confié l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne dans un entretien accordé à Midi Olympique.
«J’ai besoin d’avoir de bonnes relations avec mon staff et les joueurs»
Christophe Urios a également travaillé sur lui-même afin de faire mieux cette saison. « Pour remettre un club en mouvement, on ne peut pas faire d’omelette sans casser des œufs. [...] Tout cela était clair dans ma tête. Mais maintenant, cette phase-là est terminée. C’est en ce sens que j’ai dit qu’il fallait que mon management évolue. J’ai besoin d’avoir de bonnes relations avec mon staff et les joueurs pour être performant. C’est mon fonds de commerce. Ce n’était pas optimal jusqu’à présent. Ce n’est pas ce que j’ai montré à Clermont jusqu’ici, parce qu’il fallait construire » a-t-il indiqué. À voir si ses efforts porteront ses fruits.