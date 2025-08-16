Antoine Dupont quitte Toulouse, la folie à plusieurs millions d’euros !

Pierrick Levallet

Joueur du Stade toulousain depuis 2017, Antoine Dupont a déménagé. Le demi de mêlée de 28 ans a quitté la Ville Rose pour s’installer en Gironde, dans le quartier prestigieux du Pyla à La Teste-de-Buch. Le capitaine du XV de France a d’ailleurs lâché une somme d’argent hallucinante pour s’offrir sa somptueuse villa.

Depuis 2017, Antoine Dupont évolue dans son club de coeur. Le demi de mêlée est devenu un élément indispensable du Stade toulousain. Son absence pour blessure pèse donc gros pour Ugo Mola. Gravement touché au genou en mars dernier pendant le Tournoi des VI Nations, le numéro 9 de 28 ans ne devrait faire son retour qu’aux alentours de fin novembre. En attendant, le natif de Lannemezan s’est offert un cadeau de folie.

Antoine Dupont déménage en Gironde Comme le rapporte Newsly, Antoine Dupont a choisi de quitter Toulouse pour s’installer en Gironde. Le joueur vedette du Stade toulousain a emménagé dans une somptueuse villa dans le quartier du Pyla à La Teste-de-Buch. Le capitaine du XV de France a choisi ce cadre idyllique, et n’a pas lésiné sur les moyens pour y habiter. Sa villa, avec vue sur l’océan, lui a en effet coûté plusieurs millions d’euros.