Antoine Dupont dit non, la proposition qui ne l’attire pas du tout pour son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En pleine rééducation après sa blessure au genou, Antoine Dupont prend actuellement tout son temps afin ensuite de pouvoir durer le plus longtemps. A 28 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain espère encore disputer plusieurs saisons au plus haut niveau. Et après ? Quid de l’avenir de Dupont ? Il y a visiblement certaines reconversions d’ores et déjà écartées par le principal intéressé.

Toujours indisponible, Antoine Dupont ne devrait faire son retour à la compétition qu’à partir du mois de novembre. Encore un peu de patience donc et par la suite, on espère qu’on verra la star du rugby français le plus longtemps possible sur un terrain et en activité que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France. Il faut dire qu’à 28 ans, Dupont n’a pas encore la tête à la retraite et à l’après-carrière. Il n’empêche qu’il a tout de même certaines idées sur ce qu’il veut faire par la suite. Et entraîner n’est ainsi pas une option à ses yeux.

« Aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement » Ancien demi de mêlée comme Antoine Dupont, Fabien Galthié s’est ensuite reconverti comme entraîneur, lui qui est actuellement à la tête du XV de France. Le numéro 9 du Stade Toulousain pourrait-il alors suivre le chemin ? Il n’a pas prévu de le faire. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Sud Radio il y a quelques mois, Dupont avait été très clair à propos d’un avenir en tant qu’entraîneur : « Entraîner, c'est quelque chose qui m'attire ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement ».