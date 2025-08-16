Antoine Dupont dit non, la proposition qui ne l’attire pas du tout pour son avenir !

En pleine rééducation après sa blessure au genou, Antoine Dupont prend actuellement tout son temps afin ensuite de pouvoir durer le plus longtemps. A 28 ans, le demi de mêlée du Stade Toulousain espère encore disputer plusieurs saisons au plus haut niveau. Et après ? Quid de l’avenir de Dupont ? Il y a visiblement certaines reconversions d’ores et déjà écartées par le principal intéressé.
Toujours indisponible, Antoine Dupont ne devrait faire son retour à la compétition qu’à partir du mois de novembre. Encore un peu de patience donc et par la suite, on espère qu’on verra la star du rugby français le plus longtemps possible sur un terrain et en activité que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France. Il faut dire qu’à 28 ans, Dupont n’a pas encore la tête à la retraite et à l’après-carrière. Il n’empêche qu’il a tout de même certaines idées sur ce qu’il veut faire par la suite. Et entraîner n’est ainsi pas une option à ses yeux.
« Aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement »
Ancien demi de mêlée comme Antoine Dupont, Fabien Galthié s’est ensuite reconverti comme entraîneur, lui qui est actuellement à la tête du XV de France. Le numéro 9 du Stade Toulousain pourrait-il alors suivre le chemin ? Il n’a pas prévu de le faire. En effet, à l’occasion d’un entretien accordé à Sud Radio il y a quelques mois, Dupont avait été très clair à propos d’un avenir en tant qu’entraîneur : « Entraîner, c'est quelque chose qui m'attire ? Pas vraiment. Enfin, aujourd'hui, non, je ne me projette pas dans l’entraînement. Après, la fin de carrière est encore loin pour moi normalement ».
« Il ne faut jamais dire jamais, mais… »
« Je ne me vois pas être le successeur d’Ugo Mola ? Il ne faut jamais dire jamais, mais aujourd'hui je ne m'y vois pas. Quand je vois les horaires qu'il fait et le stress qu'il se met au quotidien ça ne me donne pas envie. Je pense que, quand j'aurais passé peut-être 15 ans de ma vie à faire des efforts au quotidien sur mon hygiène de vie, ma performance, être bon tout le temps, j'aurais besoin à un moment donné de me relâcher et de faire d'autres choses », avait également ajouté Antoine Dupont.