Antoine Dupont à Paris, le jackpot annoncé !

Il y a un peu plus d’un an maintenant, Antoine Dupont réussissait son pari complètement fou : remporter les Jeux Olympiques avec l’équipe de France de rugby à 7. Alors qu’on connait le demi de mêlée excellent à 15, changer de discipline n’a pas été un problème pour lui et voilà qu’il avait été tout aussi bon. Antoine Dupont est donc reparti des JO 2024 de Paris avec la médaille d’or autour du cou et bien évidemment, ça n’a pas été sans conséquence.

Suite à la déception de la Coupe du monde 2023, Antoine Dupont avait décidé de relever un défi inattendu. C’est ainsi que le joueur du Stade Toulousain a mis de côté le XV de France pendant quelques mois afin de rejoindre l’équipe de France de rugby à 7 avec les Jeux Olympiques 2024 à Paris en ligne de mire. Et changer de discipline n’a affecté en rien la qualité de Dupont, bien au contraire. Avec lui, les Bleus ont atteint les sommets jusqu’à cette médaille d’or olympique remportée à domicile en battant les Fidji en finale.

« Je peux vous garantir que ça amène beaucoup de choses » Aujourd’hui, Antoine Dupont peut donc se vanter d’être champion olympique. Un statut qui s’accompagne forcément de certaines conséquences. Elles ont d’ailleurs été évoquées par Jérôme Daret, entraîneur de l’équipe de France de rugby à 7 aux Jeux Olympiques. C’est ainsi qu’il a expliqué pour Sud Ouest : « Antoine Dupont, il y a eu un avant et un après JO 2024. Quand vous décrochez une médaille d’or olympique, je peux vous garantir que ça amène beaucoup de choses. Antoine a touché le sommet du sport universel ».