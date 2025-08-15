Antoine Dupont : La date de son transfert déjà connue ?

Actuellement engagé jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont semble avoir déjà tracé tout son avenir. Le capitaine du XV de France, éloigné des terrains depuis plusieurs mois en raison d'une blessure, devrait prochainement prolonger son contrat jusqu'en 2031... avant de filer ensuite à l'étranger ?
Grande icône du rugby français, Antoine Dupont (28 ans) va devoir fixer son avenir dans les mois qui viennent. Le demi de mêlée du Stade Toulousain arrivera au terme de son contrat en juin 2027, mais selon les informations dévoilées par le Midi Olympique, une prolongation jusqu'en 2031 aurait déjà été convenue entre le capitaine du XV de France et les dirigeants toulousains. Dupont va donc continuer l'aventure en rouge et noir encore quelques années...
« Il va encore donner les années prochaines »
D'ailleurs, le soir de la finale de Top 14 remportée le 28 juin dernier par Toulouse contre l'UBB, Anthony Jelonch avait vendu la mèche concernant l'avenir d'Antoine Dupont en expliquant noir sur blanc que son coéquipier resterait encore de longues années au club : « Pour lui, pour tout ce qu’il a donné au club et pour ce qu’il va encore donner les années prochaines, je voulais qu’on gagne au moins un trophée. C’est sûr que j’ai beaucoup pensé à lui à la fin du match. Quand je l’ai vu me sauter dans les bras avec un sourire jusqu’aux oreilles, ça m’a énormément touché », confiait le troisième ligne du Stade Toulousain.
Un avenir aux USA ?
Et en 2031, une fois son engagement avec le Stade Toulousain terminé, Antoine Dupont pourrait éventuellement se laisser tenter par une aventure aux USA. Il faut dire que Pete Sickle, le président du Rugby Football Club Los Angeles, ne cesse de lui faire des appels du pied : « Il ne faut jamais dire jamais. Quand le moment sera venu pour Antoine, je serai le premier à partager la bonne nouvelle. Mais pour l’instant, il lui reste beaucoup de grandes choses à accomplir en France, au Tournoi des Six Nations, en tests internationaux, et avec la Coupe du monde qui arrive en 2027. Qui sait ce qui se passera après ? », a-t-il récemment confié. Affaire à suivre pour Dupont...