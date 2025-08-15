Christophe Urios, la relation qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Christophe Urios a tiré les leçons de la saison passée. Le manager de 59 ans s’est rendu compte des principaux problèmes de son ASM Clermont Auvergne et a tenu à les corriger pendant la pré-saison. Le coach clermontois a également cherché à améliorer sa relation avec son staff, afin de vibrer sur le banc de l’ASM lors de l’exercice à venir.

La saison passée, l’ASM Clermont Auvergne a obtenu des résultats en dents de scie. Le club clermontois avait quand même réussi à se qualifier pour les phases finales du Top 14, avant de se faire éliminer dès les barrages. Christophe Urios aurait pris conscience des principaux problèmes de son équipe, et aurait essayé de les régler en renforçant la cohésion d’équipe pendant la pré-saison. Le manager de 59 ans a également fait savoir qu’il avait besoin d’être en phase avec son staff pour pouvoir vibrer et être performant sur le banc de l’ASM.

«Mon leadership doit évoluer» « Cela fait deux ans que je suis ici maintenant. Deux ans dans la construction. Aujourd’hui, je considère que cette phase-là est terminée. Nous sommes dans l’envie, désormais. Forcément, mon leadership doit évoluer avec. C’est davantage de partage avec les joueurs et le staff. Nous devons créer cette communion pour avancer encore plus » a d’abord expliqué Christophe Urios dans un entretien accordé à La Montagne.