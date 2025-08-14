C’est terminé, Christophe Urios annonce la fin !

Pierrick Levallet

Déçu par la tournure qu’ont pris les phases finales du Top 14 pour l’ASM Clermont Auvergne, Christophe Urios a mis l’accent sur la préparation cet été. Le manager de 59 ans a cherché à consolider l’entente collective dans son équipe pendant la pré-saison, mais aussi au sein de son staff. Et la phase la plus délicate semble être terminée selon ses dires.

Pendant la pré-saison, Christophe Urios a mis l’accent sur un point en particulier. Le manager de 59 ans a souhaité consolider l’esprit d’équipe au sein de l’ASM Clermont Auvergne afin de gommer les points noirs qui lui ont fait défaut pendant les phases finales du Top 14 la saison passée. Il a donc organisé une petite compétition, en divisant son groupe en quatre équipes et en leur faisant disputer quelques épreuves originales. Le but était également de distinguer certains leaders. Dans le même temps, Christophe Urios a cherché à retrouver une bonne relation avec son staff pour remettre le club sur pied. Et il semble que la phase la plus délicate de ce processus soit arrivée à son terme.

«Mon leadership doit évoluer» « Cela fait deux ans que je suis ici maintenant. Deux ans dans la construction. Aujourd’hui, je considère que cette phase-là est terminée. Nous sommes dans l’envie, désormais. Forcément, mon leadership doit évoluer avec. C’est davantage de partage avec les joueurs et le staff. Nous devons créer cette communion pour avancer encore plus » a d’abord expliqué Christophe Urios dans un entretien accordé à La Montagne.