Antoine Dupont annonce son nouveau challenge à l’autre bout du Monde !

Blessé lors du dernier Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont doit observer une longue période de convalescence avant de faire son retour sur les terrains de rugby. Le joueur de 28 ans est considéré depuis des années comme l'un des meilleurs joueurs du monde et il espère toujours pouvoir triompher un jour en Coupe du monde. Dupont vise clairement 2027 avec ses coéquipiers, la compétition aura lieu en Australie.

Eloigné des terrains de rugby à l'heure actuelle, Antoine Dupont a forcément un peu plus de temps pour répondre aux sollicitations médiatiques. Il y a un an, il sortait d'un titre olympique avec l'équipe de France de rugby à 7, l'un des moments les plus marquants de ces Jeux de Paris 2024, sachant qu'il s'agissait en plus de la première médaille d'or de la délégation tricolore. Le joueur de 28 ans garde tout de même un œil avisé sur l'actualité et vise déjà la Coupe du monde 2027 en Australie avec le XV de France.

Antoine Dupont de retour en novembre Absent de la fin de saison avec le Stade Toulousain et de la tournée d'été avec le XV de France face à la Nouvelle-Zélande, Antoine Dupont devra attendre encore quelques mois pour retrouver la compétition. Dans une interview en juillet, il confiait à L'Equipe prendre un grand plaisir devant les All Blacks, qui ont battu 3 fois les Bleus. « Moi, j'aime toujours le beau jeu parce que c'est plus plaisant à voir. Mais une équipe hyper soudée qui défend, comme notre équipe de France lors du premier test face aux All Blacks (défaite 33-27), il y a dix jours, peut être aussi très inspirante. J'ai adoré regarder jouer Vannes cette saison, par exemple. La Nouvelle-Zélande demeure aussi une équipe mythique qui fait plaisir à voir. J'ai l'impression que dans le rugby actuel, on revient de plus en plus à un jeu d'initiatives, de mouvements. On voit de plus en plus de joueurs qui tentent des choses. Moi, je me retrouve complètement là-dedans » explique-t-il.