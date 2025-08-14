Antoine Dupont annonce son départ loin de Toulouse ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été sacré champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont semble bien décidé à réitérer l'expérience pour les prochains Jeux qui se joueront à Los Angeles, dans trois ans. Le capitaine du XV de France multiplie les sorties médiatiques à ce sujet, laissant peu de place au doute quant à ses intentions olympiques...

Aujourd'hui âgé de 28 ans, Antoine Dupont en aura donc 31 au moment des JO 2028 à Los Angeles. Pas de quoi refroidir l'emblématique demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, qui semble très sérieusement envisager de repartir à la guerre avec l'équipe de France de rugby à 7 pour tenter de rafler une nouvelle médaille d'or après celle obtenue aux JO de Paris 2024 l'an dernier. Et Dupont enchaine les sorties médiatiques pour faire part de son intérêt...

« Ça donne envie d'y revenir » Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont avait évoqué le sujet sans sourciller : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », a d'abord indiqué le capitaine du XV de France.