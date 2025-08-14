Antoine Dupont annonce son départ loin de Toulouse ?

Après avoir été sacré champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 aux JO de Paris 2024, Antoine Dupont semble bien décidé à réitérer l'expérience pour les prochains Jeux qui se joueront à Los Angeles, dans trois ans. Le capitaine du XV de France multiplie les sorties médiatiques à ce sujet, laissant peu de place au doute quant à ses intentions olympiques...
Aujourd'hui âgé de 28 ans, Antoine Dupont en aura donc 31 au moment des JO 2028 à Los Angeles. Pas de quoi refroidir l'emblématique demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, qui semble très sérieusement envisager de repartir à la guerre avec l'équipe de France de rugby à 7 pour tenter de rafler une nouvelle médaille d'or après celle obtenue aux JO de Paris 2024 l'an dernier. Et Dupont enchaine les sorties médiatiques pour faire part de son intérêt...
« Ça donne envie d'y revenir »
Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont avait évoqué le sujet sans sourciller : « Vu ce que j'y ai connu, c'est sûr que ça donne envie d'y revenir. Les Jeux de 2028 sont loin et proches à la fois, je pense qu'il se passera beaucoup de choses d'ici là. Il y a déjà une Coupe du monde 2027 à préparer. Après ça, je verrai comment seront mon corps et ma tête. Mais je me laisse l'option d'essayer de participer à ces Jeux de Los Angeles. Défendre un titre, c'est toujours excitant. Et là, je pense qu'on aura toujours le potentiel pour être compétitifs », a d'abord indiqué le capitaine du XV de France.
Dupont se voit déjà à Los Angeles
Même son de cloche quelques jours plus tard dans les colonnes du Parisien pour Antoine Dupont : « Les JO 2028 à Los Angeles ? Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », a-t-il précisé. Un discours qui laisse peu de place au doute quant à ses intentions...