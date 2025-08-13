Deux stars de retour, l'UBB fait une annonce officielle !

De retour à l'entraînement, l'UBB prépare sa nouvelle saison avec l'objectif de faire tomber le Stade Toulousain en Top 14. Ainsi, Yannick Bru a dressé un premier petit bilan, se réjouissant notamment de l'état de forme de ses deux stars Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert.
Auteur d'une saison impressionnante ponctuée par une victoire en Champions Cup et une défaite une finale du Top 14 contre le Stade Toulousain, l'UBB souhaite revenir encore plus fort, et pour cela, il faudra compter les deux stars girondines Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert, éblouissants la saison dernière. Cependant, leur état de forme en fin de saison avait de quoi inquiétant. C'est donc avec soulagement que Yannick Bru a retrouvé ses deux joueurs en grande forme à la reprise de l'entraînement.
L'UBB se réjouit du retour de Jalibert et Bielle-Biarrey
« Ça m'a fait plaisir de les voir arriver frais et disponibles, à l'évidence ravis de revenir. Ils ont eu le repos qu'ils méritaient. Louis Bielle-Biarrey était vraiment très frais et très heureux », a-t-il confié auprès du Midi-Olympique, avant d'évoquer plus en détails le cas Jalibert : « Matthieu a reçu des soins spécifiques sur son genou. Je ne vais pas détailler tout ça sur le plan médical, mais je l'ai senti bien reposé, frais dans sa tête. J'ai l'impression que son genou va bien. On fera un contrôle de tout ça via un examen ».
«Bielle-Biarrey très frais et très heureux»
Il faut dire que l'UBB avait donné un plan individualisé aux joueurs pendant leurs vacances comme le rappelle Yannick Bru : « Nous fonctionnons selon le principe de responsabilité qui veut que ce sont les joueurs qui ont le contrôle de leur corps. Il faut savoir que les cinq semaines qu’on a données à la majorité de l’effectif, c’est le maximum de vacances qu’on pouvait offrir avec une reprise du Top 14 le 7 septembre. Chacun avait la responsabilité d’entretenir sa forme. Chacun a reçu une documentation dite ‘de transition’ pour effectuer un travail personnel. Ceux qui n’ont pas voulu l’effectuer, c’est leur responsabilité. Il faut qu’ils se préparent à souffrir beaucoup sur les quatre ou cinq prochaines semaines ».