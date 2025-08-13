Deux stars de retour, l'UBB fait une annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

De retour à l'entraînement, l'UBB prépare sa nouvelle saison avec l'objectif de faire tomber le Stade Toulousain en Top 14. Ainsi, Yannick Bru a dressé un premier petit bilan, se réjouissant notamment de l'état de forme de ses deux stars Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert.

Auteur d'une saison impressionnante ponctuée par une victoire en Champions Cup et une défaite une finale du Top 14 contre le Stade Toulousain, l'UBB souhaite revenir encore plus fort, et pour cela, il faudra compter les deux stars girondines Louis Bielle-Biarrey et Matthieu Jalibert, éblouissants la saison dernière. Cependant, leur état de forme en fin de saison avait de quoi inquiétant. C'est donc avec soulagement que Yannick Bru a retrouvé ses deux joueurs en grande forme à la reprise de l'entraînement.

L'UBB se réjouit du retour de Jalibert et Bielle-Biarrey « Ça m'a fait plaisir de les voir arriver frais et disponibles, à l'évidence ravis de revenir. Ils ont eu le repos qu'ils méritaient. Louis Bielle-Biarrey était vraiment très frais et très heureux », a-t-il confié auprès du Midi-Olympique, avant d'évoquer plus en détails le cas Jalibert : « Matthieu a reçu des soins spécifiques sur son genou. Je ne vais pas détailler tout ça sur le plan médical, mais je l'ai senti bien reposé, frais dans sa tête. J'ai l'impression que son genou va bien. On fera un contrôle de tout ça via un examen ».