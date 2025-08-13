UBB - XV de France : La clause qui relance tout pour le successeur de Galthié !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié est sous contrat jusqu'en 2028 à la tête des Bleus. Alors que tout se passe bien actuellement avec l'ancien demi de mêlée, la question de sa succession pourrait rapidement se poser. Qui pourrait alors passer après Galthié ? Yannick Bru, entraîneur de l'UBB, aurait pu être une possibilité très intéressante, mais voilà que ça n'en prendrait pas le chemin. Explications.

La saison dernière de l'UBB a été quasiment parfaite. En effet, alors que les joueurs de Yannick Bru ont remporté la Coupe d'Europe, ils ont ensuite échoué en finale du Top 14 face au Stade Toulousain. Le doublé est ainsi passé sous le nez de Maximie Lucu, Matthieu Jalibert et compagnie, mais le bilan n'en reste pas moins très positif. Le travail de Yannick Bru a ainsi été récompensé et cela pourrait d'ailleurs lui ouvrir de nouvelles portes à l'avenir. Comme celles du XV de France pour succéder à Fabien Galthié à la tête des Bleus ?

Yannick Bru va prolonger à l'UBB ! Selon les informations de Sud Ouest, Yannick Bru serait encore très loin de devenir le successeur de Fabien Galthié comme sélectionneur du XV de France. D'ailleurs, c'est encore et toujours sur le banc de l'UBB que son avenir semblerait s'écrire. Arrivé en 2023 aux commandes de la formation bordelaise, le technicien de 52 ans, sous contrat jusqu'en 2027, est bien parti pour prolonger. En effet, les discussions sont en cours pour une extension allant jusqu'en 2029. Rien n'est encore officiel, mais c'est bien engagé pour que Bru continue à l'UBB. « Il y a une envie commune de continuer à faire grandir le club », fait d'ailleurs savoir un proche du dossier.