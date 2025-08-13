UBB - XV de France : La clause qui relance tout pour le successeur de Galthié !

Actuel sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié est sous contrat jusqu'en 2028 à la tête des Bleus. Alors que tout se passe bien actuellement avec l'ancien demi de mêlée, la question de sa succession pourrait rapidement se poser. Qui pourrait alors passer après Galthié ? Yannick Bru, entraîneur de l'UBB, aurait pu être une possibilité très intéressante, mais voilà que ça n'en prendrait pas le chemin. Explications.
La saison dernière de l'UBB a été quasiment parfaite. En effet, alors que les joueurs de Yannick Bru ont remporté la Coupe d'Europe, ils ont ensuite échoué en finale du Top 14 face au Stade Toulousain. Le doublé est ainsi passé sous le nez de Maximie Lucu, Matthieu Jalibert et compagnie, mais le bilan n'en reste pas moins très positif. Le travail de Yannick Bru a ainsi été récompensé et cela pourrait d'ailleurs lui ouvrir de nouvelles portes à l'avenir. Comme celles du XV de France pour succéder à Fabien Galthié à la tête des Bleus ?
Yannick Bru va prolonger à l'UBB !
Selon les informations de Sud Ouest, Yannick Bru serait encore très loin de devenir le successeur de Fabien Galthié comme sélectionneur du XV de France. D'ailleurs, c'est encore et toujours sur le banc de l'UBB que son avenir semblerait s'écrire. Arrivé en 2023 aux commandes de la formation bordelaise, le technicien de 52 ans, sous contrat jusqu'en 2027, est bien parti pour prolonger. En effet, les discussions sont en cours pour une extension allant jusqu'en 2029. Rien n'est encore officiel, mais c'est bien engagé pour que Bru continue à l'UBB. « Il y a une envie commune de continuer à faire grandir le club », fait d'ailleurs savoir un proche du dossier.
Pas de clause spéciale XV de France !
Une information importante a par ailleurs ensuite été révélée sur ce futur contrat avec l'UBB que Yannick Bru pourrait prochainement signer. En effet, celui-ci ne devrait pas comprendre de clause de départ en cas de sollicitation du XV de France, l'entraîneur bordelais n'en aurait pas fait la demande. Alors que Bru aurait pu avoir cette possibilité de rejoindre les Bleus pour succéder à Fabien Galthié, cela ne sera pas le cas. Pour le plus grand bonheur certainement des fans de l'UBB.