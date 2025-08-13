UBB : La révolution est annoncée !

Alexis Brunet

La saison dernière, l’UBB n’est pas passée loin d’un improbable doublé. Après sa victoire en Champions Cup contre Northampton (28-20), les partenaires de Maxime Lucu ont échoué d’un rien contre Toulouse en finale du Top 14 (39-33). Pour enfin mettre la main sur son premier Bouclier de Brennus, Bordeaux va devoir opérer de nombreux changements, comme l’a affirmé Yannick Bru.

Cette saison encore, le Stade Toulousain a montré qu’il était le plus grand club de France, en venant à bout de l’UBB en finale du Top 14 (39-33). Les partenaires de Louis Bielle-Biarrey ne sont pas passés loin d’enfin mettre la main sur leur premier Bouclier de Brennus, mais ils peuvent se consoler avec leur victoire inoubliable en finale de Champions Cup contre Northampton (38-20).

De gros changements à l’UBB L’UBB a donc remporté la première Champion Cup de son histoire, mais maintenant les Bordelais veulent faire de même avec le Top 14. Yannick Bru estime donc que des grands changements seront nécessaires pour que les coéquipiers de Matthieu Jalibert deviennent enfin la meilleure équipe de France. « On va construire pas mal de choses en termes d'état d'esprit. On va élire nos leaders, définir des objectifs de performance, de comportement. Il fallait du changement en année 3. Le challenge pour le staff sera de renouveler des choses », a déclaré l’entraîneur bordelais à Sud-Ouest.