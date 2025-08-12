Antoine Dupont, le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont n’est toujours pas autorisé à prendre part aux entraînements collectifs. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le capitaine du XV de France doit donc patienter encore un peu avant de faire son retour. Le Stade toulousain, de son côté, doit préparer la nouvelle saison sans son joueur vedette. Ugo Mola a d’ailleurs apporté quelques changements à sa pré-saison en l’absence d’Antoine Dupont.

«Nous allons mixer préparation physique et exercices rugbystiques» « Ugo Mola a senti qu'il fallait que les joueurs coupent un peu plus longtemps que d'habitude. Alors dès demain (mardi), nous allons mixer préparation physique et exercices rugbystiques, ce qui va demander aux joueurs davantage d'investissement. Le physique, c'est dur, c'est principalement de la course et de la musculation, mais ce n'est pas complexe. Alors que le rugby, c'est différent. Il y aura forcément du déchet au départ, ce ne sera pas optimum, mais ça obligera les joueurs à plus de concentration » a révélé Jean Bouilhou, entraîneur adjoint en charge des avants, dans un entretien accordé à L’Equipe.