Antoine Dupont - UBB : Le nouveau challenge annoncé dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir raflé la médaille d'or aux JO de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont se verrait bien réitérer l'expérience dans trois ans, aux Jeux de Los Angeles. La star du XV de France et du Stade Toulousain annonce d'ailleurs dans les colonnes du Parisien que deux joueurs majeurs de l'UBB ont toutes les qualités pour l'accompagner dans ce challenge.

Souvenez-vous, le parcours d'Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7 avait été l'un des grands moments des Jeux Olympiques de Paris 2024 l'été dernier, et le demi de mêlée du XV de France avait réussi à rafler la médaille d'or pour cette grande première. D'ailleurs, Dupont se verrait bien réitérer l'expérience dans trois ans aux JO de Los Angeles, et le capitaine du Stade Toulousain pourrait bien emmener quelques figures de l'UBB avec lui.

Dupont ouvre la porte aux prochains JO « Les JO de Los Angeles 2028 ? Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu. Avec d’autres joueurs du XV de France ? C’est tellement compliqué de faire les deux… Je pense que pas mal vont me poser des questions quand on arrivera en 2027-2028 où il faudra se positionner pour tenter l’aventure. Personne n’y croyait trop quand je me suis lancé, mais avec le succès qu’il y a eu après, ça peut susciter des vocations », indique Antoine Dupont dans un entretien récemment accordé au Parisien. Et la star du XV de France évoque même deux joueurs de l'UBB susceptibles de venir l'aider dans ce nouveau challenge : Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud.