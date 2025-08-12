«Pas à l’aise» : Intimidé, Antoine Dupont balance sur une star américaine !

Alexis Brunet

Antoine Dupont a beau être un immense joueur de rugby, il n’est pas que ça. Le demi de mêlée aime parfois délaisser le monde du ballon ovale pour celui de la mode, qu’il apprécie également beaucoup. Le Français rencontre même parfois des stars de ce milieu, comme Pharrell Williams, qui a réussi à intimider le joueur du Stade Toulousain.

Dernièrement, le Stade Toulousain a repris le chemin de l’entraînement collectif. Ugo Mola pouvait compter sur de nombreux joueurs, mais pas encore sur Antoine Dupont. Blessé depuis de longs mois, le demi de mêlée doit encore se remettre de sa rupture des ligaments croisés du genou droit et il n’a pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir s’entraîner avec ses coéquipiers. Le Français prend donc son mal en patience.

« Je ne suis pas toujours à l’aise » Durant sa convalescence, Antoine Dupont a eu un peu de temps pour s’adonner à d’autres activités que le rugby. L’international français a par exemple assisté à de nombreux défilés et il a notamment raconté au média Point de vue sa rencontre avec un certain Pharrell Williams. Le demi de mêlée avoue que ce monde n’est pas encore tout à fait le sien, même s’il fait des efforts. « Je ne suis pas toujours à l'aise. Quand il faut faire la queue pour aller saluer Pharrell Williams après le show Louis Vuitton, j'ai tendance à rester sur le côté. Pourtant, si je dépasse ma timidité, je suis curieux de pouvoir discuter avec lui de son incroyable univers créatif. »