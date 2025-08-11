«Il piaffe d’impatience» : Antoine Dupont frustré par le Stade Toulousain qui le prive de son grand retour !

Une semaine après l'UBB, c'est au tour du grand rival de reprendre le chemin de l'entraînement. Le Stade Toulousain est effectivement le dernier club du Top 14 à reprendre le chemin de l'entraînement. Et sans surprise, Antoine Dupont était absent. Le capitaine des Bleus n'a pas reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement collectif, mais «il piaffe d’impatience» selon une source au sein du club.
A quelques jours de la reprise du Top 14, toutes les équipes ont officiellement repris l'entraînement. Une semaine après l'UBB, c'est le Stade Toulousain qui conclut ce cycle de reprise. Quelques semaines après avoir remporté son troisième titre de champion de France d'affilée, en dominant les Bordelais au terme d'une finale haletante (39-33 a.p), environ une trentaine de joueurs étaient présents. Mais ce sont évidemment les absents qui ont fait parler.
Dupont absent, «il piaffe d’impatience»
Et l'un d'entre eux plus que les autres. Il s'agit d'Antoine Dupont évidemment. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier lors du choc du Tournoi des VI Nations en Irlande, le capitaine du Stade Toulousain n'a pas encore reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement collectif. Présent au centre d’entraînement, le demi-de-mêlée a poursuivi ses soins quotidiens sous la surveillance des équipes médicales du Stade Toulousain. «Il piaffe d’impatience», assure une source proche du club auprès du Midi-Libre. Mais Antoine Dupont va donc devoir encore faire preuve de patience.
D'autres joueurs étaient absents
Mais Antoine Dupont n'était pas le seul absent à cette reprise de l'entraînement. Pierre-Louis Barassi, Joshua Brennan, et Paul Mallez, concernés par la Tournée estivale du XV de France en Nouvelle-Zélande, reprendront le 18 août, tout comme Blair Kinghorn, en Tournée avec les Lions Britanniques en Australie. Enfin, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares ont eux été retenus avec l'Argentine pour prendre part au Rugby Championship en fin de semaine.