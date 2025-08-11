«Il piaffe d’impatience» : Antoine Dupont frustré par le Stade Toulousain qui le prive de son grand retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Une semaine après l'UBB, c'est au tour du grand rival de reprendre le chemin de l'entraînement. Le Stade Toulousain est effectivement le dernier club du Top 14 à reprendre le chemin de l'entraînement. Et sans surprise, Antoine Dupont était absent. Le capitaine des Bleus n'a pas reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement collectif, mais «il piaffe d’impatience» selon une source au sein du club.

A quelques jours de la reprise du Top 14, toutes les équipes ont officiellement repris l'entraînement. Une semaine après l'UBB, c'est le Stade Toulousain qui conclut ce cycle de reprise. Quelques semaines après avoir remporté son troisième titre de champion de France d'affilée, en dominant les Bordelais au terme d'une finale haletante (39-33 a.p), environ une trentaine de joueurs étaient présents. Mais ce sont évidemment les absents qui ont fait parler.

Dupont absent, «il piaffe d’impatience» Et l'un d'entre eux plus que les autres. Il s'agit d'Antoine Dupont évidemment. Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit le 8 mars dernier lors du choc du Tournoi des VI Nations en Irlande, le capitaine du Stade Toulousain n'a pas encore reçu le feu vert pour reprendre l'entraînement collectif. Présent au centre d’entraînement, le demi-de-mêlée a poursuivi ses soins quotidiens sous la surveillance des équipes médicales du Stade Toulousain. «Il piaffe d’impatience», assure une source proche du club auprès du Midi-Libre. Mais Antoine Dupont va donc devoir encore faire preuve de patience.