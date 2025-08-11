Calvaire au Stade Toulousain, Antoine Dupont raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Victime en mars dernier d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont avait déjà vécu une blessure similaire en 2018, quelques mois seulement après son arrivée au Stade Toulousain, ce qui avait donc compliqué son intégration dans la Ville Rose. La star du XV de France s'est livrée sans détour à ce sujet.

Lors du match comptant pour le Tournoi des 6 Nations disputé par le XV de France en Irlande en mars dernier, Antoine Dupont a été contraint d'abandonner ses coéquipiers sur blessure en première période. Le demi de mêlée du Stade Toulousain annonçait lui-même le verdict 24h plus tard sur ses réseaux sociaux : rupture des ligaments croisés du genou droit, et plusieurs mois d'absence donc pour Dupont. Un sacré coup dur, mais il faut dire que le capitaine du XV de France n'en était pas à sa première blessure du genre...

Dupont, la première grosse blessure en 2018 En effet, Antoine Dupont avait contracté un pépin similaire en 2018 alors qu'il disputait sa première saison avec le Stade Toulousain, mais il refuse d'ailleurs malgré tout de se prêter au jeu des comparaisons : « Si je vis autrement cette seconde blessure qu’en 2018 ? Oui et non. Non parce que je n'ai pas exactement subi la même opération qu'il y a sept ans, puisque je ne pouvais pas refaire exactement la même. La rééducation est donc différente, même si je ne me souviens pas exactement de toutes les étapes par lesquelles j'étais passé en 2018. Je ne me suis pas blessé de la même manière non plus (sur un changement d'appui la première fois, sur un déblayage dangereux la seconde), ce qui veut dire que je n'aurais sans doute pas les mêmes appréhensions à mon retour. Mais la routine de la rééducation, ça oui, je la connais », indiquait Dupont dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet.