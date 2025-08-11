Antoine Dupont - Florent Manaudou : Le sujet sensible entre les deux hommes !

Considéré comme la grande star incontestable du rugby français, Antoine Dupont a vu sa cote de popularité grimper en flèche depuis plusieurs années, et le tempérament du capitaine du XV de France est très apprécié du grand public. Notamment lorsque Dupont indique que la France est un pays de sport, contrairement à Florent Manaudou qui estime tout le contraire...
La question peut être considérée comme sensible : la France est-elle vraiment un pays de sport ? Antoine Dupont (rugby) et Florent Manaudou (natation), tout deux médaillés aux JO de Paris 2024, affichent des points de vue radicalement opposés sur la question. Le premier, capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, estime que le pays entier est capable de se soulever pour de grands évènements sportifs, mais le second se montre beaucoup plus sceptique que Dupont sur la question.
« On est un pays de sport, qui se rassemble »
En 2023, sur France Inter, Antoine Dupont dévoilait sa position : « Quand il y a un événement sportif en France, on est un pays de sport, qui se rassemble pour les grandes compétitions. Moi le premier ! Quel que soit le sport, quand ça commence à arriver vers les phases finales, les matches qui comptent, on peut suivre n'importe quelle discipline devant la télé, comme devant les JO ou des compétitions qu'on ne suit pas forcément d'habitude », expliquait le demi de mêlée tricolore.
« On n'est toujours pas un pays de sport »
Et Florent Manaudou, interrogé sur les ondes de RTL juste après les JO de Paris 2024, partageait un autre point de vue : « On a réussi à mettre en place des choses. Je disais il y a quelques mois qu'on n'était pas une nation de sport, mais ce n'était pas par rapport aux athlètes... Je pense qu'on n'est toujours pas un pays de sport. On a des très bons sportifs, on a le french flair. Mais dans notre histoire, je ne pense pas qu'on soit un pays de sport et ce n'est pas grave. Ça ne nous empêche pas de faire des Jeux extraordinaires et que les Français nous soutiennent ». Les deux sportifs ne seront donc pas en accord sur cet épineux sujet...