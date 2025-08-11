Antoine Dupont - Florent Manaudou : Le sujet sensible entre les deux hommes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Considéré comme la grande star incontestable du rugby français, Antoine Dupont a vu sa cote de popularité grimper en flèche depuis plusieurs années, et le tempérament du capitaine du XV de France est très apprécié du grand public. Notamment lorsque Dupont indique que la France est un pays de sport, contrairement à Florent Manaudou qui estime tout le contraire...

La question peut être considérée comme sensible : la France est-elle vraiment un pays de sport ? Antoine Dupont (rugby) et Florent Manaudou (natation), tout deux médaillés aux JO de Paris 2024, affichent des points de vue radicalement opposés sur la question. Le premier, capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, estime que le pays entier est capable de se soulever pour de grands évènements sportifs, mais le second se montre beaucoup plus sceptique que Dupont sur la question.

« On est un pays de sport, qui se rassemble » En 2023, sur France Inter, Antoine Dupont dévoilait sa position : « Quand il y a un événement sportif en France, on est un pays de sport, qui se rassemble pour les grandes compétitions. Moi le premier ! Quel que soit le sport, quand ça commence à arriver vers les phases finales, les matches qui comptent, on peut suivre n'importe quelle discipline devant la télé, comme devant les JO ou des compétitions qu'on ne suit pas forcément d'habitude », expliquait le demi de mêlée tricolore.