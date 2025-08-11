Ntamack : Le retour de son grand rival confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le Stade Toulousain et l'Union Bordeaux-Bègles ont livré une bataille impressionnante en Top 14 et en Champions Cup. Si les Bordelais ont réussi à prendre le meilleur sur leurs adversaires, les Toulousains ont capturé un nouveau titre de Champion de France. Une belle rivalité qui se traduit également par une compétitivité entre le Toulousain Romain Ntamack, cadre établi au poste de demi d'ouverture au XV de France, et Matthieu Jalibert, qui convoite cette place également et qui a réalisé une grosse fin de saison avec l'UBB. Ce dernier, opéré du genou, va faire son grand retour prochainement.

Ces derniers mois, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert ont souvent été comparés. Les deux hommes sont en rivalité pour le poste de numéro 10 au XV de France mais c'est bien Ntamack qui a été choisi par Fabien Galthié depuis des années. Auteur d'une grosse fin de saison, son rival Jalibert a frappé fort pour essayer de faire changer les choses. Opéré du genou juste après la finale du Top 14, il prépare son grand retour et ne tardera pas puisqu'il devrait être disponible pour la reprise du championnat.

Jalibert blessé, il revient Auteur d'une saison exceptionnelle, Matthieu Jalibert avait pris la décision de se faire opérer du genou, lui qui ressentait une gêne lors des dernières semaines. Mais l'ouvreur de 26 ans est en avance sur son programme et d'après les dernières indiscrétions de Midi Olympique, il pourrait être disponible pour la première journée de Top 14 face à La Rochelle, le 6 septembre prochain.