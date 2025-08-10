Mercato de folie, l’UBB débarque à l’étranger !

Cet été, l’UBB s’est montrée particulièrement active dans son recrutement. Avec les arrivées de plusieurs joueurs de qualités, la formation bordelaise entend bien faire mieux que la saison passée. Avec les retours de plusieurs cadres de l’effectif comme Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert, ou encore, Damian Penaud, la formation de Yannick Bru a décidé de prendre part à un stage de pré-saison au Portugal.
Finaliste du Top 14 la saison dernière, l’UBB peut se targuer d’avoir remporté son premier titre européen en Champions Cup. Auteur d’une saison exceptionnelle, la formation dirigée par Yannick Bru voit les choses en grand, et a réalisé de nombreuses arrivées venant garnir ses rangs. Avec Cameron Woki, Louis Mary, Gaëtan Barlot, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez au niveau des avants, mais aussi avec les quatre nouveaux arrières que sont Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi, le club girondin se montre ambitieux pour la suite des événements.
Yannick Bru prévient ses hommes
De son côté, Yannick Bru ne veut pas faire d’illusions : il faudra rapidement que ces recrues se mettent dans le bain, alors que le reprise du Top 14 approche à grands pas (7 septembre) : « Chacun a reçu une documentation dite de transition pour effectuer un travail personnel. Ceux qui n’ont pas voulu l’effectuer, c’est leur responsabilité. Il faut qu’ils se préparent à souffrir beaucoup sur les quatre ou cinq prochaines semaines », a lâché l’entraîneur de l’UBB à Midi-Olympique.
L’UBB débarque au Portugal
Et comme le rapporte Sud-Ouest, afin de préparer au mieux le début de saison, l’UBB se rend dès ce dimanche à Faro, au sud du Portugal, pour un camp d’entraînement qui devrait durer jusqu’à samedi prochain. Les cadres tels que Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert, Damian Penaud, Maxime Lucu et Yoram Moefana seront présents pour cette aventure en Algarve, au plus grand bonheur de Yannick Bru : « Ils sont revenus avec beaucoup de fraîcheur et d’envie. Ça fait du bien, on sent qu’on est parti sur quelque chose de nouveau. »