Mercato de folie, l’UBB débarque à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, l’UBB s’est montrée particulièrement active dans son recrutement. Avec les arrivées de plusieurs joueurs de qualités, la formation bordelaise entend bien faire mieux que la saison passée. Avec les retours de plusieurs cadres de l’effectif comme Louis Bielle-Biarrey, Matthieu Jalibert, ou encore, Damian Penaud, la formation de Yannick Bru a décidé de prendre part à un stage de pré-saison au Portugal.

Finaliste du Top 14 la saison dernière, l’UBB peut se targuer d’avoir remporté son premier titre européen en Champions Cup. Auteur d’une saison exceptionnelle, la formation dirigée par Yannick Bru voit les choses en grand, et a réalisé de nombreuses arrivées venant garnir ses rangs. Avec Cameron Woki, Louis Mary, Gaëtan Barlot, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez au niveau des avants, mais aussi avec les quatre nouveaux arrières que sont Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi, le club girondin se montre ambitieux pour la suite des événements.

Yannick Bru prévient ses hommes De son côté, Yannick Bru ne veut pas faire d’illusions : il faudra rapidement que ces recrues se mettent dans le bain, alors que le reprise du Top 14 approche à grands pas (7 septembre) : « Chacun a reçu une documentation dite de transition pour effectuer un travail personnel. Ceux qui n’ont pas voulu l’effectuer, c’est leur responsabilité. Il faut qu’ils se préparent à souffrir beaucoup sur les quatre ou cinq prochaines semaines », a lâché l’entraîneur de l’UBB à Midi-Olympique.