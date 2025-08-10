Nouveaux joueurs à l'UBB, «il faut qu'ils se préparent à souffrir»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'UBB s'est montrée particulièrement active durant l'été pour renforcer son effectif, Yannick Bru a tenu à annoncer la couleur. Le coach bordelais a notamment promis de grandes difficultés aux joueurs qui n'auraient pas respecté le programme d'entraînement individuel durant leurs vacances.

Finaliste du Top 14, l'UBB espère enfin réussir à faire tomber le Stade Toulousain en championnat la saison prochaine. C'est ainsi que les Girondins se sont massivement renforcés Cinq avants ont déjà signé Louis Mary, Gaëtan Barlot, Cameron Woki, Boris Palu et Jean-Luc Du Preez, tandis que quatre arrières ont également rejoint la Gironde : Martin Page-Relo, Valentin Hutteau, Xan Mousques et Salesi Rayasi. Et alors que le début de saison approche à grands pas, Yannick Bru a mis la pression sur groupe, y compris ses nouveaux joueurs.

Yannick Bru lâche un gros message « Nous fonctionnons selon le principe de responsabilité qui veut que ce sont les joueurs qui ont le contrôle de leur corps. Il faut savoir que les cinq semaines qu’on a données à la majorité de l’effectif, c’est le maximum de vacances qu’on pouvait offrir avec une reprise du Top 14 le 7 septembre. Chacun avait la responsabilité d’entretenir sa forme. Chacun a reçu une documentation dite de transition pour effectuer un travail personnel. Ceux qui n’ont pas voulu l’effectuer, c’est leur responsabilité. Il faut qu’ils se préparent à souffrir beaucoup sur les quatre ou cinq prochaines semaines », confie-t-il dans une interview accordée au Midi-Olympique avant d'en dire plus sur le retour de ses internationaux.