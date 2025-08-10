Surprise, transfert annulé avec Antoine Dupont !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après son opération du genou en mars dernier, Antoine Dupont va découvrir de nouvelles têtes au Stade toulousain lorsqu’il sera en mesure de faire son retour. Les Rouge-et-Noir ont recruté quelques joueurs cet été pour renforcer leurs rangs, mais ont également essuyé un échec sur le mercato avec un certain Patrick Tuifua.

Antoine Dupont va devoir patienter encore quelques mois avant de pouvoir rejouer au rugby. Opéré du genou en mars dernier après sa grave blessure pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait pas être apte à la compétition avant fin novembre. Le Stade toulousain va donc démarrer la nouvelle saison sans son joueur vedette. Les Rouge-et-Noir ont donc recruté quelques éléments pour renforcer leurs rangs. Mais l’équipe d’Ugo Mola a également essuyé des échecs sur le mercato.

Patrick Tuifua ne rejoint pas Antoine Dupont à Toulouse Comme le rapporte Rugbyrama, le Stade toulousain a notamment raté le transfert de Patrick Tuifua. Le club d’Antoine Dupont faisait partie des prétendants pour le joueur de 20 ans, grand espoir du XV de France. Mais finalement, les Rouge-et-Noir ne répondaient pas à ses exigences sur le plan du soutien et de l’environnement. Patrick Tuifua a plutôt opté pour Toulon, où il a retrouvé un cousin qui est dans le centre de formation et une grande sœur qui habite dans la région. « Il lui fallait un climat confortable, avec sa famille. Il fallait un cocon pour faciliter son intégration, car on ne joue pas uniquement avec du financier » a d’ailleurs fait savoir Bernard Lemaître, président du RCT.