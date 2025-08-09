Catastrophe à l'UBB, la signature surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très ambitieux en vue de la saison qui va bientôt reprendre, l'UBB ne laisse rien au hasard. Ainsi, contre toute attente, le club bordelais va finalement prolonger son pilier droit Toma Taufa, face à la menace d'une pénurie de joueurs à ce poste. Un sacré retournement de situation.

Champion d'Europe, l'UBB est passée proche de réaliser un fantastique doublé, avant de finalement s'incliner en prolongations en finale du Top 14 contre le Stade Toulousain. Une défaite qui laisse de regrets aux Bordelais qui espèrent bien revenir plus forts la saison prochaine afin de faire chuter les Rouge-et-Noir. Et pour cela, les Girondins réalisent un très gros mercato.

Toma Taufa, la prolongation surprise à l'UBB Et surtout, l'UBB ne laisse rien au hasard. Ainsi, le staff de Yannick Bru s'est rapidement aperçu que le poste de pilier droit allait devenir un sérieux problème. Et pour cause, Ben Tameifuna, retenu avec les Tonga, ne devrait pas revenir avant le mois de décembre, tandis que Carlü Sadie, opéré des cervicales, ne sera opérationnel qu'en octobre. Enfin, Sipili Falatea pourrait bien être retenu avec le XV de France pour la tournée d'automne. C'est la raison pour laquelle Sud-Ouest révèle que l'UBB va faire machine arrière avec Toma Taufa en lui proposant finalement de prolonger alors qu'il était poussé au départ.