Antoine Dupont : Retour confirmé, la date est connue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé depuis le 8 mars dernier, Antoine Dupont est désormais dans son cinquième mois de convalescence après sa rupture des ligaments croisés survenue lors du Tournoi des VI Nations. Le capitaine du Stade Toulousain poursuit son travail pour revenir plus fort sans toutefois se précipiter. C'est la raison pour laquelle son grand retour n'est pas attendu avant le mois de novembre.

Victime d'une rupture des ligaments croisés du genou droit lors du choc en Irlande durant le Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont entame son cinquième mois de convalescence. Et la question de son grand retour se pose désormais puisque la date reste incertaine. Mais comme l'explique le Midi-Olympique dans ses colonnes, un retour à la compétition pour le capitaine du Stade Toulousain est attendu pour la fin du mois de novembre.

Retour fin novembre pour Dupont ? Un délai qui semble correspondre à ce qu'Antoine Dupont s'était fixé comme il le racontait dans une interview accordée à L'EQUIPE : « J'ai commencé à reprendre la course en Suisse (au centre de médecine du sport de l'hôpital de la Tour, à Meyrin, dans le canton de Genève), où je viens de passer deux semaines hyper intenses. Et aujourd'hui, je profite d'un temps de coupure prévu dès le départ pour souffler un peu. Puis je vais repartir à Toulouse et de poursuivre ma rééducation à mon rythme ».