Christophe Urios, le rendez-vous secret !

Pierrick Levallet

Christophe Urios se prépare déjà pour la nouvelle saison. Après avoir vu les phases finales du Top 14 tourner court, l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne a lancé sa pré-saison toujours de manière originale. Le coach de 59 ans divise son effectif en 4 équipes et organise une petite compétition. Le lieu du rendez-vous pour la finale serait toutefois tenu secret.

Les vacances sont terminées pour l’ASM Clermont Auvergne. Éliminés dès les barrages des phases finales du Top 14 la saison passée, les hommes de Christophe Urios se préparent déjà pour l’exercice 2025-2026. L’entraîneur de 59 ans a lancé sa pré-saison, toujours de manière originale. Le manager de l’ASM organise en effet une petite compétition en divisant son effectif en quatre équipes, qui s’affrontent lors de diverses épreuves.

Christophe Urios garde un secret à son vestiaire Comme le rapporte L’Equipe, Christophe Urios a cette manière de fonctionner depuis plusieurs années maintenant. L’objectif est bien évidemment de mettre l’accent sur l’effort collectif. Au programme cette année, l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne a envoyé ses joueurs en coutellerie et en bûcheronnage sportif. La finale aura d’ailleurs lieu ce samedi. Mais le rendez-vous semble assez secret, puisque Christophe Urios ne dévoilera pas le lieu avant la dernière heure. Le coach clermontois a d’ailleurs livré les coulisses des pré-saisons à sa sauce.