Le nouveau Antoine Dupont arrive, il pousse un gros coup de gueule !

Alexis Brunet

Cet été, le Racing 92 a frappé fort, avec la signature de dix nouveaux joueurs. La formation de Patrick Collazo entend faire bien mieux qu’une triste dixième place la saison prochaine et mise beaucoup sur Léo Carbonneau, qui arrive tout droit de Brive. Selon le manager des Racingmen, le demi de mêlée devra toutefois jouer son jeu pour s’imposer et ne pas imiter un certain Antoine Dupont par exemple.

L’heure est au changement du côté du Racing 92. Après près de dix ans sans titre, la formation dirigée par Patrick Collazo souhaite retrouver le haut du classement en Top 14 et cela passe par une révolution. Les Ciel et Blanc ne veulent plus miser sur des stars comme cela avait été le cas par le passé, mais plus sur un collectif avec des renforts ciblés.

L’avertissement de Collazo à Carbonneau Le Racing 92 a donc opéré de nombreux changements cet été, avec plusieurs renforts, dont celui de Léo Carbonneau. Le jeune demi de mêlée débarque de Brive et Patrick Collazo mise beaucoup sur lui. Le manager des Racingmen espère toutefois que le joueur de 20 ans restera fidèle à lui-même et ne voudra pas copier un certain Antoine Dupont, comme il l’a confié au Midi-Olympique. « Il n’y a pas de pression. Je l’ai entraîné à Brive. Je l’ai fait beaucoup matcher en Top 14. Il avait matché un peu avant que j’arrive. Léo, il a un truc. Mais je ne veux pas qu’il fasse du Le Garrec. Je ne veux pas qu’il fasse du Dupont. Je veux que ce soit Léo Carbonneau. Point barre. Il faudra juste lui laisser un peu de temps. Tout comme il nous faudra aussi probablement un peu de temps pour lancer notre nouveau projet. »